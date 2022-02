Pamela Mastropietro, la Cassazione: ergastolo per Oseghale. «Nell'appello-bis per lo stupro la pena potrebbe essere ridotta»

Innocent Oseghale dovrà scontare la pena dell'ergastolo per l'omicidio di Pamela Mastropietro. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel gennaio del 2018. La suprema corte ha però annullato la sentenza d'appello con riferimento al reato di violenza sessuale, disponendo su questo un appello bis che si terrà a Perugia. Se, in ipotesi, i giudici di secondo grado dovessero ritenerlo non responsabile dello stupro, «l'ergastolo potrebbe cadere», spiega l'avvocato di Oseghale.

«Sono 4 anni che aspetto giustizia», ha urlato, visibilmente scossa, la madre di Pamela Mastropietro Alessandra Verni, fuori dalla Cassazione, dopo la decisione della Suprema corte di disporre un nuovo processo. «Ammazzano, violentano, fanno a pezzi e lo Stato italiano non fa nulla», ha aggiunto.

La richiesta era stata presentata dal pg della Cassazione Maria Francesca Loy, secondo la quale andava dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, che aveva impugnato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Ancona. Per il pusher nigeriano di 32 anni era stato chiesto il carcere a vita già in primo grado dal Tribunale di Macerata nel 2019. Accontentate le richieste della madre di Pamela, che aveva dichiarato di aspettarsi «il massimo della pena per il carnefice di mia figlia, e mi aspetto che le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza per riaprire le indagini sui complici di Oseghale».