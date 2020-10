Ha portato in ospedale una bimba appena nata, perchè stava male. Poi è sparita nel nulla. Protagonista della vicenda una donna rom, che una settimana fa si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo con in braccio la neonata. Dal tampone eseguito, come prevede il protocollo, è emerso che la bimba era positiva. Ma quando i medici hanno provato a contattare la «mamma», che nel frattempo si era allontanata, al numero di cellulare lasciato al triage non ha risposto nessuno. In ospedale si è invece presentata un'altra donna, che ha sostenuto di essere la zia della bimba. Anche lei risultata positiva. Così è stata ricoverata insieme alla piccola nel reparto di malattie infettive. Poi anche lei è scomparsa nel nulla, così come era avvenuto per l'altra donna.

Pediatra positivo al Covid, un collega: «Ha tolto i punti a un bimbo e la mamma non ha rispettato la quarantena»

Coronavirus, 17 nuovi casi a Pescara. Anziana morta e bimbo contagiato

Il Covid si accanisce sui più piccoli, positivi una coppia fratellini di 2 e 5 anni a Viterbo



«Il personale medico ha tentato per giorni di contattarle - spiega la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina - ma non siamo riusciti a raggiungerle. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono della piccola». Immediatamente sono scattate le ricerche per rintracciare sia la donna rom che aveva lasciato la piccola subito dopo l'arrivo in ospedale sia la «zia» ricoverata con lei. Le indagini sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini dell'entrata del pronto soccorso, ha acquisito la documentazione dell'accettazione e ha sentito medici ed infermieri.

L'AFFIDAMENTO

In attesa di chiarire la vicenda che presenta molti lati oscuri, la neonata è stata affidata dalla Procura dei minori, guidata dal procuratore facente funzioni Massimo Russo, al direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini che rassicura sulle condizioni della bimba. «Nel reparto di malattie infettive - dice Marilù Furnari - sono stati ricoverati complessivamente 26 bambini positivi al Covid. Solo quattro hanno qualche complicazione, la neonata è tra quelli che stanno meglio, almeno dal punto di vista clinico». Oltre che per l'abbandono della neonata le forze dell'ordine stanno cercando le due donne per scongiurare l'esistenza di un possibile focolaio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA