Caso Orlandi, la sorella: «Spero che i resti siano di Emanuela e Mirella»

«Io ora ci spererei che ci fosse qualcosa che riguarda Emanuela e Mirella, così Emanuela finalmente potrebbe 'parlarè, dirci che cosa è successo, come è morta. Sappiamo solo che è stata portata via, non ci sono elementi che possano dirci altre cose. È stata portata via da chi? In questi 35 anni sono tanti che hanno sfruttato la parola Vaticano dietro Emanuela» Lo ha sottolineato Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, alla trasmissione 'Chi l'ha vistò all'indomani del ritrovamento di alcuni frammenti ossei umani alla nunziatura apostolica in Italia.«Ci hanno fatto credere di tutto e non smettono di farcelo credere. Noi sappiamo solo che qualcuno l'ha presa. Il resto potrebbe dircelo il corpo. Dunque, per assurdo, spero proprio che si tratti di loro, Mirella ed Emanuela», ha detto la sorella maggiore della ragazza scomparsa trentacinque anni fa. «Non siamo stati avvertiti da nessuno. Lo abbiamo saputo, come al solito, dai giornalisti e da voi di Chi l'ha visto?. Il Vaticano è un territorio piccolissimo, ci conosciamo tutti. Mi sarei aspettata una telefonata. Ma non erano tenuti in mancanza di notizie certe».