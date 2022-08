Orfeo e le Sirene, le sculture contese tornano in Italia: erano al Getty di Los Angeles. «Rubate a Taranto in uno scavo illegale»

Dalla Puglia agli Stati Uniti e ora di nuovo in Italia. È la storia appassionante di "Orfeo e le Sirene" il gruppo di sculture in terracotta del IV secolo a.C. esposte al museo Getty di Los Angeles che ora sono state sequestrate e torneranno in Italia, a casa. Il motivo? Un'inchiesta durata anni, in collaborazione tra le autorità americane e italiane, ha dimostrato che queste preziose opere d'arte erano state trafugate illegalmente da uno scavo clandestino in Puglia, a Taranto.

Le opere d'arte sono state sequestrate in seguito a un'inchiesta penale dell'ufficio di Matthew Bogdanos, un ex colonnello dei Marines responsabile per la procura di New York del contrasto al traffico illegale di antichità. Ora il museo di Los Angeles dovrà restituirle all'Italia.

L'inchiesta: sculture rubate in Puglia arrivate negli Usa dalla Svizzera

Per ricostruire la storia delle sculture trafugate il detective Bogdanos ha lavorato per molti anni. L'inchiesta è arrivata al gruppo del Museo Getty «partendo dalle persone», le reti, cioè, di trafficanti di antichità che operano in Italia e che includono «i soliti nomi coinvolti in altre vicende, tra cui il tarantino Raffaele Monticelli» ha spiegato l'agente. «Il Getty ha collaborato, ma questa è un'inchiesta penale in corso», ha detto Bogdanos, secondo cui il museo, annunciando il rimpatrio delle sculture, «ha lasciato fuori metà della verità».

«Abbiamo scoperto come il gruppo di statue è arrivato dall'Italia alla Svizzera e poi negli Stati Uniti», ha detto l'investigatore. L'indagine, condotta in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, è ancora in corso: ha portato, oltre che all'Orfeo, ad altri pezzi e potrebbe condurre ad altre novità in futuro.

Saranno esposte a Roma e poi torneranno a Taranto

Il gruppo sclutoreo in terracotta risalente al IV secolo a.C. era stato trafugato in uno scavo illegale nell'area di Taranto e poi era arrivato in america.

Ad annunciare il "ritorno in Italia" è stat il ministro della cultura Dario Franceschini «Grazie alla collaborazione tra il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale e le autorità statunitensi, il magnifico gruppo scultoreo 'Orfeo e le sirenè attualmente al Getty Museum di Los Angeles rientrerà in Italia, da dove era stato illegalmente esportato in seguito al suo ritrovamento nel corso di uno scavo clandestino nell'area tarantina.- scrive Franceschini - Nelle prossime settimane l'opera rientrerà e verrà inizialmente esposta al Museo dell'arte salvata per poi essere presto restituita al suo territorio di origine, come è ormai consuetudine. Ringrazio le donne e gli uomini del CCTPC e del nostro corpo diplomatico per l'impegno, la professionalità e la determinazione con cui hanno conseguito questo straordinario risultato, che riporta in Italia un'opera di eccezionale valore».