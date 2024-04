Ondata di caldo anomalo su tutta Italia: le conseguenze sul clima e ambiente. Ecco quanto durerà

Venerdì 5 Aprile 2024, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 13:33

Una vera e propria anticipazione dell'estate sta per interessare l'Italia e gran parte dell'Europa centro-meridionale a causa di un'anomala ondata di caldo che si protrarrà per circa una settimana. Questo evento è dovuto all'arrivo di un'alta pressione di origine africana che porterà cieli sereni e temperature nettamente superiori alle medie stagionali. Anche la settimana successiva sarà caratterizzata da un clima stabile e molto caldo. Anche se è previsto un indebolimento dell'alta pressione verso metà settimana con il passaggio di un sistema nuvoloso che potrebbe portare precipitazioni solo sull'estremo Nord-Ovest. Caldo anomalo in arrivo: le cause.

Secondo gli esperti, questo tipo di situazione è causato da correnti calde provenienti dall'Africa sahariana, richiamate verso l'Europa da un'area di bassa pressione sull'Atlantico. L'alta pressione porterà ad un aumento delle temperature, coinvolgendo l'intera Europa centrale e meridionale con valori localmente eccezionali. Le temperature elevate coinvolgeranno anche Paesi come Germania, Francia e Polonia, con valori fino a 10-12 gradi superiori alle medie. Anche se è previsto un temporaneo attenuarsi dell'ondata di caldo intorno al 10-11 aprile, l'alta pressione dovrebbe tornare a dominare nel medio-lungo periodo. Le conseguenze del caldo anomalo Questo caldo estivo anticipato solleva preoccupazioni riguardo alle conseguenze sul clima e sull'ambiente, richiamando l'attenzione sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici. Il caldo anomalo può infatti influenzare la produzione agricola, far aumentare aumentare il consumo di acqua per l'irrigazione e per raffreddare case e infrastrutture (e di conseguenza far salire la domanda di energia elettrica) e influenzare gli ecosistemi naturali. Photo credits: Shutterstock music by Korben MKdB



