Omicidio-suicidio, uccide la moglie malata e poi si toglie la vita lanciandosi dal tetto

Omicidio suicidio a Roteglia di Castellarano, Reggio Emilia. Paolo Ravazzini, 62 anni, avrebbe ucciso la moglie Rosa Moscatiello, 60 anni, per poi togliersi la vita lanciandosi dal tetto. Si sta cercando di appurare come l'abbia uccisa. La donna è stata rinvenuta nel letto pieno di sangue, gli inquirenti pensano sia stata una morte violenta. Dai primi rilievi dei Ris, lui l'avrebbe colpita con un corpo contundente che al momento ancora non sarebbe stato trovato. Esclusa l'ipotesi di un accoltellamento: non sono state riscontrate ferite da taglio o riconducibili ad armi bianche.

I corpi sono stati portati all'istituto di medicina legale di Modena dove verrà effettuata l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Giulia Galfano, titolare del fascicolo d'inchiesta.

A quanto si apprende, la donna soffriva di problemi fisici e psichici ed era seguita da un centro di salute mentale. Stando alle ricostruzioni, suggellate anche dalle testimonianze di alcuni vicini di casa, l'uomo da tempo versava in condizioni di difficoltà nella gestione della moglie problematica. Una situazione che avrebbe portato ad una tragedia dettata dall'esasperazione.