Spara e uccide il figlio della compagna durante la lite in famiglia: lei dà l'allarme

Ha ucciso il figlio della compagna con un colpo di pistola nella notte. E' successo a San Benedetto Po, nel mantovano, dove un uomo di 76 anni ha sparato e ucciso il ragazzo di 33. Il fatto, avvenuto a seguito di una lite familiare, è accaduto alla presenza della donna che ha dato l'allarme. L'omicida è stato fermato nella stessa abitazione da una pattuglia dei carabinieri e ora si trova in caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.