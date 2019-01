Omicidio ad Alessandria: il cadavere di un uomo di 53 anni trovato nei pressi della ferrovia

della compagnia di Acqui Terme e del Comando provinciale di Alessandria, con specialisti della Scientifica. Il morto, secondo i primi accertamenti, è un cinquantatreenne residente a Ovada.

Omicidio, è la pista più seguita dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo in un campo nel territorio di Ovada, in provincia di Alessandria , vicino a una ferrovia. A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata ai vigili del fuoco proveniente dal passeggero di un treno in transito.Le indagini sono affidate ai carabinieri