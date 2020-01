Nutella Biscuits, ecco i Biscocrema Pan di Stelle di Barilla: già in vendita nei supermercati

Il biscotto crema Pan di Stelle Barilla contro i Nutella Biscuits Ferrero. La grande sfida golosa sugli scaffali dei supermercati è cominciata. Dopo il lancio dei biscotti ripieni della celebre crema spalmabile del colosso di Alba, che nelle ultime settimane hanno riscosso un successo clamoroso e sono spesso introvabili, è arrivata la risposta della rivale Barilla. Stiamo parlando dei Biscocrema, “un biscotto dalla frolla al cacao, ripieno di crema Pan di Stelle e ricoperto da un sottile strato di cioccolato con ‘incastonata’ l’iconica stella bianca di crema al latte”, si legge nell’annuncio di Barilla. Da qualche giorno è stato commercializzato e disponibile per la clientela.

Nutella Biscuits, Ferrero raddoppia la produzione: ora la fabbrica di Balviano lavorerà full time

Nutella Biscuits, Barilla lancia la sfida: Biscocrema, biscotti ripieni di Crema Pan di Stelle

A fine novembre la Barilla aveva annuciato il lancio sul mercato del biscotto: «Oggi abbiamo presentato in anteprima il nuovo BiscoCrema #PandiStelle, brand in cui ritroviamo i valori del nostro modo di fare impresa: attenzione alla qualità degli ingredienti, al profilo nutrizionale e all’impatto delle filiere su ambiente e comunità». Ora sono arrivati sul mercato: nelle grandi città sono comparsi sugli scaffali dei supermercati. A Milano, ad esempio, sono disponibili nei punti vendita Esselunga. Vedremo che andrà questo duello che farà impazzire i golosi.

È Nutella Biscuits mania in tutta Italia. I biscotti della Ferrero sono introvabili: scaffali vuoti in tutti i supermercati, da nord a sud, per la nuovissima delizia made in Italy. Si stima che nelle prime tre settimane siano stati venduti già 57 milioni di pezzi. Per questo motivo c'è chi, come a Napoli, ha fiutato l'occasione e vende gli introvabili biscotti a prezzi maggiorati. Lo aveva riportato il "Mattino", che parla di minimarket sparsi per tutta la città che vendono i Nutella Biscuits a prezzi che variano dai 6 agli 8 euro. In un'immagine che circola sui social, un negoziante motiva il costo maggiorato dei biscotti con un cartello su cui c'è scritto: «Perché non si trovano».