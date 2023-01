Nonna si butta sotto un tir per salvare il nipote sulle strisce, travolta e uccisa. Stava accompagnando il bimbo a scuola

Investita e uccisa sulle strisce pedonali mentre accompagna il nipote a scuola. La vittima è una pensionata travolta da un camion questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 anni. La donna, come racconta Il Giorno, si è buttata sotto il camion per salvare il nipotino.

Nonna uccisa sulle strisce pedonali

Secondo quanto riporta la testata locale, la nonna e il nipote stavano attraversando l'incrocio tra la strada provinciale 51 e via San Gaetano, a Rogoredo, frazione di Casatenovo. Si trovavano sulle strisce pedonali, quando la donna ha visto arrivare un camion - guidato da un autista spagnolo - che stava effettuando una manovra di svolta e, intuito il pericolo, ha spinto via il nipote per salvarlo. L'autotrasportatore non si è accorto dei due, così la 73enne è stata investita e uccisa sul colpo. La prima a soccorrere la 74enne è stata un'infermiera che passava di lì: ha chiamato i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia e cominciato le prima manovre rianimatorie. Sul posto sono poi giunti in elicottero i sanitari dell'eliambulanza di Como con i volontari della Croce bianca, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Era già morta. Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell'ordine.