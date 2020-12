No Tav, tensioni in Val di Susa: bombe carta contro le forze dell'ordine

Ancora tensioni in Val di Susa, dove si sta svolgendo una manifestazione del movimento No Tav. Un gruppo di 250 attivisti, incappucciati, ha lanciato bombe carta e petardi contro i reparti mobili delle forze, al cancello del sentiero "Gallo-Romano" che sbarra l'accesso all'area di cantiere di Chiomonte, allargato nei giorni scorsi per i lavori della nuova Torino-Lione. Il gruppo fa delle centinaia di attivisti in cammino sui sentieri di montagna dopo essere partiti dal raduno al campo sportivo di Giaglione (Torino). Le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di lacrimogeni.

APPROFONDIMENTI TORINO No tav, arrestati Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea, e...

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA