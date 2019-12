No Tav, arrestata Nicoletta Dosio, pasionaria 73enne, per le proteste del 2012. La pasionaria No Tav Nicoletta Dosio è stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus. La pasionaria 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: «vergogna allo Stato italiano».

