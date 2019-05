San Benedetto vieta il fumo in spiaggia: addio alle sigarette, anche elettroniche

SAN BENEDETTO (Ascoli Piceno) – Vietato fumare in spiaggia, ma anche no. Approvata in giunta la delibera con cui si danno gli indirizzi per la regolamentazione delle aree demaniali che verrà curata dal dirigente Germano Polidori. Per quest’anno non si tratterà di un pugno duro, non trattandosi di un’ordinanza, quindi chi verrà beccato a fumare sull’arenile non rischierà multe o sanzioni.

L’amministrazione ha deciso per un inizio soft, poi per il prossimo anno si darà seguito a una vera e proprio ordinanza con valenza penale e quindi con ammende per chi si farà trovare con una “bionda” tra le dita. Il divieto di fumo, come recita la delibera di giunta, riguarda tutte le aree demaniali, sia per quanto riguarda le sigarette con tabacco che quelle elettroniche.

Ultimo aggiornamento: 23 Maggio, 12:36

