Due neonati positivi al Covid ricoverati a Palermo, uno è intubato

Giovedì 29 Luglio 2021, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 11:03

Due neonati sono stati ricoverati all'ospedale Cervello di Palermo dopo esser risultati positivi al Covid. Uno dei due piccoli è stato intubato è al momento si trrova nel reparto di terapia intensiva neonatale. Nella struttura ci sono altri due neonati, negativi, ricoverati, ma nella cosiddetta area “grigia”, per precauzione perché nati da madre positive al virus. Oggi all'ospedale Cervello sono previsti altri due parti, con cesareo, da madri positive.

APPROFONDIMENTI COVID Palermo, i genitori di Ariele morta a 11 anni: «Non siamo... IL PARERE Vaccino ai bambini, l'immunologo Minelli: «Non... MONDO Stati Uniti, Variante Delta: casi triplicati nelle ultime...

Palermo scossa dal caso di Ariele

Qualche giorno fa la variante Delta ha ucciso una bambina di 11 anni a Palermo. Ariele aveva lottato per 16 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo in Sicilia. Era stata ricoverata l'11 aprile in gravi condizioni ed era affetta da una malattia metabolica rara. A contagiarla la sorella, tornata da un viaggio d'istruzione in Spagna e risultata positiva al Covid. A far discutere sono, ancora una volta, i vaccini. Perché nessuno nella famiglia di Ariele era vaccinato.

Covid, morto bimbo di 5 anni alle Canarie, altri tre sono ricoverati. Oggi più di 1000 nuovi casi

Anche se la famiglia della piccola aveva chiarito la situazione in un'intervista a Repubblica: «È vero, abbiamo aspettato. Prima per le notizie contraddittorie sui rischi del vaccino, poi perché Ariele era stata male. Ma ci stavamo organizzando per farlo. Non siamo no vax come ci ha definiti il presidente della Regione Nello Musumeci», insiste mamma Rosalinda. E ora avvertono: «Dovete dire alla gente di andare a vaccinarsi e salvare i bambini fragili che non possono farlo».