Nathalie, ex vincitrice di X Factor, torna con l'album ecosostenibile “Freemotion”

Un singolo al mese, da ora fino al prossimo ottobre, per rappresentare la sua rinascita in "Freemotion". Riparte da "Una canzone per noi", uscita lo scorso 12 maggio, il nuovo viaggio di Nathalie, ex vincitrice di X Factor nel 2010 e concorrente a Sanremo nel 2011, che racconterà la sua nuova vita in camper in giro per l'Italia.

L'album, che si chiamerà appunto “Freemotion”, è un progetto discografico basato sul concetto di libertà nel bel mezzo della natura, che Nathalie aveva raccontato in anteprima in un'intervista a Il Messaggero già a fine 2021, descrivendola come una risposta istintiva al periodo più duro del Covid-19. Poi alcune piccole complicazioni tecniche, tra cui il completamento del crowfunding per raccogliere i fondi necessari a registrare e sponsorizzare il disco, hanno allungato leggermente i tempi. Ma ora l'album è finalmente pronto.

Freemotion, il nuovo album di Nathalie

Nathalie, cantautrice rock e intimista, quella che chiama «la sua piccola follia» l'ha fatta nel bel mezzo della pandemia, sfidando le logiche mainstream del mercato musicale, dopo anni di maggiore popolarità e i contrasti con le etichette discografiche. Il disco, anticipato dalla ballad in stile hippie, contemporaneamente malinconica e speranzosa, "Una canzone per noi" (uscita anche nella versione in inglese "A song for us"), è pensato come un diario a tappe, ricco di sonorità e colori diversi.

Il progetto musicale, che esce a 5 anni dall'ultimo album “Into the flow”, è autoprodotto e arriva dopo tre anni di lavoro assieme al suo team musicale e artistico, con l'incisione dei brani (dopo una registrazione all'aria aperta) direttamente a bordo del suo camper, trasformato in uno studio di registrazione ecosostenibile (con tanto di pannelli solari).

Il singolo "Una canzone per noi"

In particolare “Una canzone per noi / A song for Us”, “è una canzone che nasce dentro di me” spiega la cantautrice a RaiNews 24, aggiungendo che è “un inno all’umanità, è una canzone per noi, cioè tutti noi, un pensiero a quando ci si sente soli persino nella folla, a quanti si sono sentiti a volte isolati o incompresi, e quanto la musica sia un mezzo potente che unisce”.

Il brano è composto con il guitalele, uno strumento simile all’ukulele, ma con sei corde, come la chitarra. Un’orchestra naturale di cicale è parte integrante dell’arrangiamento.