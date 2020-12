Napoli, sparatoria alla vigilia di Capodanno: morto un 40enne, ferito un altro uomo

Napoli, sparatoria alla vigilia di Capodanno: un uomo di 40 anni, Ciro Caiafa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa notte a Napoli in circostanze non ancora accertate. Ferito un 28 enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini, i due sono stati trasportati poco dopo l'1 all'Ospedale «Pellegrini». Qui Caiafa è morto per la gravità delle ferite riportate. Il 28 enne ferito al fianco è ricoverato, ma non viene considerato in pericolo di vita. I due sarebbero stati colpiti in via Sedil Capuano, nel quartiere San Lorenzo, centro antico della città.

Ciro Caiafa era il padre di Luigi Caiafa, il ragazzo di 17 anni ucciso da un poliziotto nella notte del 4 ottobre scorso in via Duomo, durante un tentativo di rapina insieme a un complice, con un'arma finta. Il ragazzo stava svolgendo la «messa in prova», istituto per i minori responsabili di reati, e lavorava alcune ore al giorno in una pizzeria.

All'alba del 4 ottobre, a bordo di uno scooter rubato, aveva preso di mira due giovani in via Duomo. Luigi Caiafa fu ucciso da un proiettile esploso da un poliziotto in abiti civili che transitava nella zona. La famiglia di Caiafa abitava nel quartiere Forcella.

