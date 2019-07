Napoli, torna a casa e trova la moglie con l'amante: accoltellati entrambi

Notte di sangue a Pianura dove una lite familiare è finita con l'accoltellamento di un uomo e una donna. L'episodio è avvenuto poco prima delle 2 in un'abitazione su via Vicinale Pigniatiello e ha coinvolto una coppia di coniugi e un 33enne, ferito ripetutamente alle spalle.



Le vittime, colpite dai fendenti in diverse parti del corpo, sono due: oltre al giovane, ricoverato all'ospedale San Paolo, è stata ferita anche la donna, assistita all'ospedale Cardarelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Napoli.