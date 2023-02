Napoli, bassa marea in città e nelle zone limitrofe. «Fenomeno mai visto prima»: ecco cosa sta succedendo

«Questa mattina l'acqua è ancora più bassa. Ora si vedono emergere gli scogli rispetto ai giorni scorsi. Non è mai successo prima, non ho mai visto una cosa del genere e ve lo dico io, come altri pescatori, che qui ci passano tutta la giornata. Il livello del mare è sceso, lo vediamo anche con le funi delle boe che escono dall'acqua». Queste le parole di un video postato su Twitter da parte di un pescatore che ha ripreso il fenomeno della bassa marea che sta interessando Napoli e le zone limitrofe.



Cosa è successo

Il mare lungo la costa tra Pozzuoli e Napoli si è ritirato. Sui social le segnalazioni di un’improvvisa bassa marea che ha lasciato scoperti molti tratti di litorale: dal lungomare di Mergellina a Napoli, alla darsena di Pozzuoli (dove le barche dei pescatori sono arenate nella sabbia), alla spiaggia di Licola, fino ad arrivare alla scogliera di Portici, nel vesuviano.

Sono giorni ormai che c'è una #bassamarea costante a #Napoli

Qualcuno ne conosce i motivi? pic.twitter.com/zBOAXyhCN3 — Paolo Schioppa 🇺🇦🌈🤝🙏🇷🇺 (@PSchioppa) February 14, 2023



Come sottolineano gli utenti del web, anche nella darsena di Pozzuoli c'è stata, mesi fa, una bassa marea che ha praticamente lasciato una "secca" . È il suolo che si alza e si abbassa ed è dovuto a un fenomeno sismico: a Pozzuoli, ahimé, il bradisismo è piuttosto attivo e ci sono scosse tutti i giorni.



La possibile spiegazione



«Sono le secche di febbraio. Abbastanza normali e frequenti. L’anno scorso furono anche più marcate», sottolinea un utente della rete. C'è invece chi commenta così: «Le maree sono collegate alla forza di attrazione della luna che, essendo molto più piccola della terra, non la riesce a spostare mentre riesce ad agire sui mari. Quando la luna, che ha una orbita ellittica, si avvicina di più alla terra, le maree hanno escursioni maggiori/minori».

La spiegazione più plausibile potrebbe essere che il fenomeno sia legato ad un anticiclone che si posiziona nell'Europa centro settentrionale (cosa che accade spesso, almeno una volta all'anno, ndr.) e con aumento della pressione atmosferica si abbassano i valori della marea.