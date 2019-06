​Taglia la siepe con la motosega e si ferisce al collo e alle gambe: la moglie lo trova morto in un lago di sangue

Si è ferito al collo e alle gambe mentre con la motosega stamani stava tagliando la siepe in giardino. La moglie lo ha trovato morto in un lago di sangue. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari sono intervenuti ad Uta, nell'hinterland di Cagliari, per la morte di un imprenditore di circa 60 anni, Fabio Sanniu. L'uomo è stato trovato morto dalla moglie intorno alle 9 in una pozza di sangue e con evidenti gravissime lesioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica che ha appurato che si trattasse di un incidente domestico.

L'uomo infatti, anche secondo le testimonianze della moglie, si stava apprestando ad effettuare il taglio delle siepi del giardino della sua abitazione quando probabilmente la motosega gli è sfuggita di mano provocandogli gravissime ferite alle gambe ed al collo. L'uomo è morto dissanguato. Il corpo è stato restituito ai familiari. Sul posto anche i carabinieri del paese.

