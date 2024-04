Salento, tragedia in mare: 15enne si tuffa in acqua e muore nel giorno del suo compleanno

Tragedia sul litorale di Tricase, in Salento. Morto per annegamento un giovane bagnante. Il dramma si è consumato attorno alle 17. E alla tragedia si unisce Il ragazzo, Abdoulay Sountura, origine africana della Costa d'Avorio, aveva compiuto oggi 15 anni: si è tuffato in mare in località Punta Cannone, scomparendo dalla vista degli altri bagnanti. Dopo alcuni minuti il suo corpo è stato notato galleggiare dai presenti che sono quindi intervenuti in suo soccorso.

Renè Mantovani morto per un tuffo nell'acqua bassa all'Argentario: aveva 21 anni, inutile corsa in ospedale a Siena

I SOCCORSI

L'allarme alla centrale operativa del 118 è scattata immediatamente. Sul posto i primi soccorsi sono stati prestati da un medico e da un infermiere fuori servizio. Poi i sanitari del 118, giunti da Tricase e Gagliano, hanno provato a rianimare il ragazzo per oltre 40 minuti, ma il suo cuore aveva già smesso di battere.