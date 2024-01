Modena, il cadavere di Giovanni Iacconi trovato sotto il letto e avvolto in una coperta: giallo nella casa di famiglia

Giallo alle porte di Modena. Il cadavere di Giovanni Iacconi, 54enne di Fiorano ritrovato morto ieri pomeriggio all'interno di un'abitazione di famiglia a Pavullo, in provincia di Modena, era sotto al letto e avvolto in una coperta, in avanzato stato di deterioramento. A riportarlo è la stampa locale. L'uomo era scomparso da diversi giorni e, a quanto trapela, il corpo poteva essere nell'abitazione di Pavullo da due settimane.

Giovanni Iacconi morto sotto al letto, l'indagine

A ritrovare la salma ieri è stato il fratello di Iacconi, che si era recato nell'abitazione per arieggiarla.

Iacconi lavorava alla Marazzi di Sassuolo, aveva deciso di trascorre le vacanze natalizie nella sua casa a Pavullo, ma da Capodanno nessuno lo aveva più visto. Ieri la macabra scoperta.