Operaio cade dal carrello elevatore a 7 metri d'altezza: morto sul colpo

Infortunio sul lavoro mortale questa mattina in un'azienda agricola di Viadana, nel Mantovano. La vittima è un operaio che stava facendo manutenzione a un impianto di biogas. L'uomo, 62 anni, Antonio Gobbo, residente a Paese, in provincia di Treviso, e socio di una ditta specializzata con sede in Croazia, si trovava su un carrello elevatore e, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di sette metri, morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri di Viadana, i tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 19:44

