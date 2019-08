Travolti dopo la lite in discoteca: morto anche Matteo. Automobilista arrestato: omicidio volontario

È morto anche Matteo Ferrari per le gravissime ferite riportate nell’investimento di domenica mattina, 4 agosto, ad Azzano San Paolo, dove è stato travolto da una Mini Cooper mentre con l’amico Luca Carissimi, deceduto sul colpo, viaggiava in sella a una Vespa 125. A darne notizia è L'eco di Bergamo. Per l'autista della Mini l'accusa di aggrava in duplice omicidio. La famiglia della vittima avrebbe autorizzato la donazione degli organi.

I giovani erano appena usciti dalla discoteca «Setai» di Orio al Serio, località Portico, e viaggiavano in sella a una Vespa 125 quando sono stati tamponati violentemente da un’auto, una Mini Cooper, guidata da M. S., 33 anni, di Curno. In un primo momento l’uomo si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia. Sembra che fra i tre ci fosse stata prima una lite per futili motivi, forse degli apprezzamenti poco graditi una ragazza.

Omicidio volontario per la morte di Luca Carissimi, 21 anni, e tentato omicidio per il ferimento di Matteo Ferrari, 18 anni ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Bergamo. Sono queste le accuse di cui deve rispondere il 33enne che alla guida della sua auto domenica mattina, 4 agosto, ad Azzano San Paolo ha travolto i due amici che viaggiavano in sella a uno scooter. Accusa che alla luce della morte anche di Matteo dovrà essere riformulata in duplice omicidio.

La ricostruzione dell'accaduto non è totalmente chiara, ma da quanto trapela la lite sarebbe iniziata all'interno di una discoteca ad Orio al Serio, forse per alcuni apprezzamenti rivolti alla ragazza del 33enne, quindi sarebbe proseguita in strada fino al drammatico inseguimento. Le immagini delle telecamere in zona avrebbero mostrato la Mini affiancare la Vespa 125, una mossa che la procura legge come volontarietà del gesto. Il 33enne, che si è costituito poco dopo, per ora resta in carcere.

