Bergamo, lite fuori dalla discoteca: investe due ragazzi con l'auto e li uccide

Litiga con due ragazzi fuori da una discoteca poi - forse per vendicarsi - sale sulla sua auto e li tampona violentemente. I due giovani a bordo di una Vespa rimangono uccisi nello schianto. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel bergamasco, ad Azzano San Paolo. Le vittime sono, 21 anni, e18, entrambi di Bergamo. Sono deceduti all'ospedale Papa Giovanni dov'erano stati ricoverati in gravissime condizioni. Il giovane al volante della vettura è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Indaga la Polizia Stradale di Bergamo.I giovani, stando alle prime informazioni, erano appena usciti dalla discoteca «» di Orio al Serio, località Portico, e viaggiavano in sella a una Vespa 125 quando sono stati tamponati violentemente da un’auto, una Mini Cooper, guidata da M. S., 33 anni, di Curno. In un primo momento l’uomo si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia.