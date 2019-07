Morto Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce: aveva 82 anni

Morto Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce: mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell'imprenditore e ex patron del Lecce. Giovanni Semeraro si è spento a 82 anni nella clinica Petrucciani di Lecce, dove era ricoverato dopo il malore improvviso dallo scorso 7 luglio dovuto a uno scompenso cardiaco. L'imprenditore Giovanni Semeraro, malato da tempo, era poi stato ricoverato in clinica, dove il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore.

