Febbre durante il volo per le Seychelles, Liliana muore a 46 anni: era partita con gli amici

Una donna di 46 anni,, di Mapello, è morta la scorsa notte all'ospedale di Mahè, alle Seychelles , per le conseguenze di un malore che l'aveva colpita durante il viaggio per raggiungere l'arcipelago dell'Oceano Indiano, lo scorso 28 dicembre. Partita con qualche linea di febbre per la vacanza, aveva deciso di proseguire anche se, in viaggio, il suo quadro clinico era peggiorato: rifiutato il trasferimento all'ospedale di Dubai al primo scalo, era stata ricoverata all'arrivo alle Seychelles al Central Hospital di Victoria a Mahè. Entrata in coma, è morta la notte scorsa. Le autorità sanitarie locali hanno escluso si tratti di meningite, anche se la causa del decesso non è ancora chiara.