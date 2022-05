Luisa Lissandrin uccisa da un malore a 48 anni, trovata morta nella sua casa di Bologna

MIRA - Trovata morta in casa probabilmente vittima di un malore. La tragedia si è consumata il 29 aprile nella casa di Bologna dove Luisa Lissandrin Marton, 48 anni, risiedeva da tempo. La donna era originaria di Mira ed era la figlia del medico Anna Marton e di Sandro Lissandrin, morto qualche anno fa. Dopo il ritrovamento in casa del corpo della donna, la magistratura bolognese ha dato il via libera ai funerali che saranno celebrati domani, venerdì 6 maggio, alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Mira Taglio. La notizia della scomparsa di Luisa Lissandrin ha colpito molto la comunità di Mira Taglio, dove la famiglia è molto conosciuta.