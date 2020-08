Monopattino contro un'auto, grave una ragazza di 26 anni: ​è rimbalzata sul parabrezza

Incidente violento tra una Lancia Y e un monopattino elettrico, oggi in via dei Caniana a Bergamo. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all'entrata dell'Università degli Studi, sono entrati in collisione. Una ragazza di 26 anni che era sul monopattino elettrico è rimbalzata sul parabrezza dell'auto guidata da un uomo di 33 anni, residente a Bergamo, e poi è caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi: è stata soccorsa dal 118 è trasferita in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 20:26

