La «Abissine rigate dal sapore littorio». Bufera sullo storytelling de La Molisana: «Da noi nessun intento celebrativo»

Una pubblicità che ricorda il fascismo: questa è l'accusa che il web sta rivolgendo - in queste ore - nei confronti del brand La Molisana, il marchio produttore delle «Abissine rigate». Dal «sicuro sapore littorio», le «Abissine rigate» sono vendute in tutto il mondo: riferimenti che hanno scatenato una vera e propria bufera sul brand La Molisana, che oltre a cambiare le schede descrittive dei prodotti, ha anche preso le distanze da quella che si è rivelata una scelta di marketing infelice.

Una trovata infelice

E non sono solo le «Abissine» ad essere finite nel mirino del web. Infatti, la campagna pubblicitaria recita: «Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no! Già Trilussa in un sonetto affermava che “appena mamma ce dice che so’ cotti li spaghetti, semo tutti d’accordo ner programma”. Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all’estero si trasforma in “shells”, ovvero conchiglie. Hanno una forma morbida ed accogliente, a scodella, l’esterno è rigato e ruvido e l’interno appare liscio; ideali per sughi vegetali e freschi». Una descrizione di cui Rossella Ferro, il responsabile marketing de La Molisana, ha voluto precisare la mancanza di qualsiasi intento celebrativo.

