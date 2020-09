Mirano, incidente choc: auto nel canale, muore sul colpo un giovane di 23 anni

MIRANO - Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. La vittima si chiamava Lorenzo Niero, era nato il 17 giugno 1997, faceva il massaggiatore. L'incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano. La vittima è un giovane del posto. Secondo una prima ricostruzione il 23enne avrebbe perso il controllo dell'Opel Agila, finendo in un piccolo canale di scolo, contro il terrapieno di cemento dell’ingresso di un’abitazione. La vettura si è ribaltata, finendo ruote all'aria, l'abitacolo è stato schiacciato.

I pompieri arrivati da Mira, hanno soccorso il giovane ma purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico del Suem ne ha dovuto dichiarare la morte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.

