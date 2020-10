Minorenni in lockdown totale: la stretta di due Comuni dell'Irpinia

Minorenni in lockdown a Quindici, comune di 1.914 abitanti in Irpinia, provincia di Avellino. Il sindaco Eduardo Rubinaccio ha stabilito con un'ordinanza che gli under 18 non potranno circolare per le strade del paese, se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un «familiare adulto». Il provvedimento entra in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi.

La stretta arriva sulla scorta dei dati Asl che nella giornata di ieri hanno fatto registrare 6 contagi nel piccolo centro del Vallo di Lauro che si aggiungono ad altri quattro registrati a partire dal 3 luglio. Una analoga ordinanza è stata emanata dal sindaco di Avella, Domenico Biancardi, che è anche presidente della Provincia di Avellino. Ad Avella sono 59 le persone contagiate a far data dal 3 luglio scorso.

