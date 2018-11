Militare americano trovato morto: giallo nella base Usaf di Aviano

Giallo alla Base Usaf di Aviano. Un aviere statunitense, assegnato al 31st Fighter Wing di Aviano (Pordenone), è stato trovato senza vita all'interno dell'aeroporto la notte scorsa, poco dopo l'una. Lo rende noto una comunicazione congiunta del Comando dell'Aeroporto di Aviano e del 31/mo FW Public Affairs Office.



Sul posto sono intervenuti la polizia militare e l'ufficio investigativo statunitense, nonché i carabinieri per l'Aeronautica militare della locale stazione. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Da quanto si è appreso, sarebbero escluse responsabilità di terzi, ma gli accertamenti sulla causa della morte sono in corso. Ultimo aggiornamento: 19:21