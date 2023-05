Antonio Dibari, ferito gravemente il marito della viceministro Vannia Gava: sparo accidentale al poligono

Incidente al poligono di Aviano. Gravemente ferito il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito del viceministro per l'Ambiente Vannia Gava, ferito a una gamba a seguito di un incidente avvenuto ieri pomeriggio, sabato 27 maggio, nel poligono di tiro di Aviano, in provincia di Pordenone. Uno sparo accidentale che l'ha colpito alla gamba causandogli una grave lesione a un'arteria. L'ufficiale dell'Arma è stato ricoverato in terapia intensiva e sopposto a un intervento di circa 12 ore, «operazione lunga e importante, ma che si è conclusa bene intorno alle sei e mezza di questa mattina senza complicazioni» spiega la moglie «solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più». Le sue condizioni restano gravi, ma fortunatamente è fuori pericolo di vita.

Chi era Alessio Gigli, morto nell'incidente a Gubbio: volato già dal cavalcavia con l'auto. La passione per le moto, aveva 25 anni

La moglie, il viceministro Vannia Gava: «Si stava allenando da solo e si è ferito»

«Mio marito si stava allenando da solo, quando è partito un colpo e si è ferito a una gamba» racconta il viceministro, tentando una ricostruzione di quanto accaduto con le poche informazioni che pure lei ha.

Si trovava a Sacile quando «mi hanno chiamata per dirmi che lo stavano portando in ospedale. Quando è partito lo sparo, non c'era nessuno con lui. Credo abbiano sentito un urlo e quando sono usciti l'hanno trovato a terra». Ancora il viceministro Vannia Gava: «Ha subito un intervento di 11 ore. La situazione è ancora complicata»