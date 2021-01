Milano, uomo si dà fuoco vicino alla stazione centrale: è in prognosi riservata

Un uomo senza fissa dimora, a quanto riferito dalla polizia, si è dato fuoco con della benzina, nel sottopasso vicino alla stazione Centrale di Milano, che collega via Sammartini e via Ferrante Aporti, e ha riportato una serie di ustioni su tutto il corpo. L'episodio è avvenuto verso le 4 del mattino. Il senzatetto è stato portato in gravi condizioni al Fatebenefratelli ed è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti, oltre all'ambulanza. Un testimone, a quanto riferito, avrebbe visto l'uomo, non ancora identificato ma pare di origine straniera, darsi fuoco. Stando a quanto riferito dalla polizia, il cinquantenne non sarebbe in pericolo di vita.

