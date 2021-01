Bloccati nella tormenta di neve: in 7 salvati dai vigili del fuoco. Ci sono due bambini

PERUGIA - Un sabato sera di salvataggi e recuperi di persone bloccate sulla neve da parte dei vigili del fuoco sui monti dell'Appennino umbro. Il bilancio racconta dell'intervento della squadra della caserma di Gaifana che è intervenuta sul monte Cucco in località Val di Ranco, per recuperare un'autovettura al cui interno si trovavano cinque persone tra i quali due erano bambini. C'era anche un cane. La Panda 4x4 si è trovata in difficoltà a causa della neve e il forte vento che creava muri bianchi imezzo alla strada. I vigili del fuoco hanno dovto attendere l'invio di uno spazzaneve messo a disposizione dal Comune di Gualdo Tadino visto che uno dei mezzi dei pompieri era di rientro da una missione a Lucca e l'altro era impegnato in un altro recupero sulla piana di Castelluccio. Anche il Valnerina qui una vettura rimasta bloccata dalla neve con due persone a bordo. In questo caso guidatore e passeggero raggiunti dalla turbina proveniente da Norcia, sono stati aiutati a tornare in zona tranquilla. In Val Sorda allarme per altri due automobilisti che alla fine sono riusciti a cavarsela da soli.

Ultimo aggiornamento: 08:25

