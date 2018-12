Milano, investito da suv, l'automobilista è un giocatore di basket: «Ho avuto un colpo di sonno»

È un giocatore di basket di serie B il 26enne italiano che ieri pomeriggio ha travolto col proprio suv tre pedoni che attendevano l'autobus sulla strada Vigevanese, a Corsico (Milano). Subito dopo l'impatto ha detto ai carabinieri di aver avuto «un colpo di sonno». È risultato negativo al test dell'alcol e della droga, sono in corso accertamenti tecnici per capire se stesse usando il cellulare alla guida. Al momento non ci sarebbero testimoni che lo hanno visto al telefono.



Uno dei pedoni, di 23 anni, è morto questa mattina a seguito dei traumi alla testa riportati. Ancora ricoverati gli altri due 16enni investiti, uno ha una prognosi di 90 giorni, il secondo è in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 17:30