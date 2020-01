Milano, pirata della strada investe scooteristi e scappa. Per le vittime solo delle contusioni

Un automobilista a bordo di un suv ha investito una coppia di 26enni che viaggiavano su uno scooter fuggendo dopo lo scontro. L'incidente è accaduto all'1.30 nella notte tra sabato e domenica in via Torino all'altezza con via San Maurillo.

Il conducente, di cui non sono note le generalità, dopo aver centrato il motorino è scappato senza prestare soccorso ai due giovani. Sulle sue tracce si è messa immediatamente una pattuglia della polizia locale che ha bloccato il suv dopo un breve inseguimento.

Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici per chiarire se fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droga. Il ragazzo e la ragazza, che hanno riportato contusioni varie, sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA