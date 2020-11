Milano, furto da Sorbillo al Duomo: la denuncia su Facebook

Furto e danneggiamento alla pizzeria di Gino Sorbillo nel centro di Milano, in via Foscolo. A comunicarlo è lo stesso pizzaiolo napoletano attraverso i suoi social, sui quali ha postato anche le foto della porta finestra infranta e l'immagine del ladro immortalato in un fotogramma delle telecamere di sorveglianza. Il furto è avvenuto attorno alle 5 della notte scorsa.

Al caso lavora la polizia, è stata inviata sul posto la Scientifica per raccogliere le impronte del ladro che dalle immagini del sistema di sorveglianza si vede non indossare guanti. «Al Duomo di Milano questa notte», ha scritto Sorbillo come didascalia alle foto, alle quali hanno risposto in tanti per esprimere la propria solidarietà

Al Duomo di Milano questa notte Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana Posted by Gino Sorbillo on Tuesday, 24 November 2020

