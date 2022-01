Migranti, sbarcati a Lampedusa i 58 della nave Louis Michel: «Salute dei sopravvissuti a rischio»

Sono sbarcati a Lampedusa i 58 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla Louise Michel, la nave umanitaria finanziata dall'artista Banksy. Tra loro anche 17 donne e 3 minori accompagnati. Provengono da Camerun, Gambia, Mali, Costa d'Avorio e Burkina Faso. Nei giorni scorsi per due donne in stato di gravidanza e i loro mariti era stata disposta un'evacuazione medica urgente e sulle unità della Guardia costiera avevano raggiunto l'isola. «Il tempo è in peggioramento così come la salute dei sopravvissuti. La situazione a bordo è sempre più tesa», aveva fatto sapere ieri l'equipaggio della nave. Nella notte lo sbarco.

APPROFONDIMENTI CRONACA Migranti, capo missione Geo Barents: «439 persone a bordo,... IL FOCUS Migranti, l'assalto d'inverno a Lampedusa: 570 sbarcati...

Migranti, l'assalto d'inverno a Lampedusa: 570 sbarcati in poche ore, altri 250 chiedono autorizzazione da Mare Jonio