Migranti nel Lazio, oltre tremila hanno usufruito dei servizi di integrazione linguistica e formazione lavorativa

Sono stati 3.282 nel Lazio i cittadini di paesi terzi, con una provenienza prevalentemente di nazionalità africana (43,8%) seguita da quella asiatica (35,0%), che hanno usufruito di servizi che vanno dalla formazione linguistica, all'orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità, dal supporto legale alla mediazione culturale, nell'ambito del progetto IPoCAD (Integrare Politiche, servizi ed iniziative per Coinvolgere gli Attori e i Destinatari), i cui risultati sono stati presentati a Roma nell'incontro «Welfare, Integrazione e Lavoro» all'Auditorium Seraphicum a cui hanno partecipato circa 600 persone, tra interventi istituzionali, migranti, mediatori, rappresentanti di istituti scolastici e associazioni.



I destinatari del progetto sono stati per 67,3% di sesso maschile contro i 32,7% di sesso femminile. Il 29,2% dei beneficiari raggiunti appartiene a un target vulnerabile: minore d'età (65,3%), minore straniero non accompagnato (10,2%), analfabetismo (6,0%) e essere genitore single con figli a seguito (3,8%). La prima «azione» del progetto è stata la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Sono stati così coinvolti 23 istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria distribuiti su tutto il territorio del Lazio e che hanno operato in una logica di rete realizzando 195 percorsi formativi: il 66,7% per il rafforzamento della lingua italiana; il 12,8% per il recupero della dispersione e dell'abbandono scolastico; il 9,2% per la valorizzazione dell'identità culturale e il 6,7% per il sostegno del percorso scolastico.



È stato organizzata una formazione specifica per 124 operatori e sono stati attivati 23 'One-Stop-Shop' ovvero servizi di primo accesso in grado di dare informazioni sull'intera rete territoriale, orientando i cittadini stranieri verso i servizi più appropriati. È stato anche creato un database per gli operatori per mettere in rete i servizi per l'integrazione dei migranti e il portale ipocad.it dove operatori e migranti trovano opportunità, risposte e progetti per le loro esigenze.

