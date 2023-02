Meteo, neve in pianura e gelo. Nel weekend in Italia in arrivo l'aria fredda Artica

Tornano freddo e neve sulla penisola italiana? Le condizioni meteo in Italia sono invariate ormai da parecchi giorni, con temperature sopra la media, nubi basse e locali pioviggini al Centro-Nord. Secondo 3bmeteo, è in vista però un importante cambiamento che si lo concretizzerà a partire da domenica 26. Vediamo le temperature per il weekend e le probabili nevicate, soprattutto al nord.

«L'inverno sta arrivando»

Una massa d'aria gelida di estrazione artico-continentale farà irruzione sul nostro Paese (segnatamente Nord e parte del Centro) causando un netto crollo termico e, in seguito alla formazione di un minimo depressionario sull'alto Tirreno, anche piogge, temporali e nevicate a quote basse se non a tratti in pianura al Nord e parte del Centro. Data la delicatezza dell'evoluzione e la distanza temporale ancora significativa, quanto di seguito esposto è una previsione non definitiva e che potrebbe subire ulteriori modifiche nei prossimi, fondamentali, aggiornamenti:

Meteo domenica 26

Tempo instabile su gran parte del Paese con quota neve in deciso calo al Centro-Nord. Entro sera la neve potrebbe raggiungere le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia, le pedemontane dell'Emilia Romagna oltre i 100-200m e le colline toscane. Attenzione perchè in serata anche la costa ligure centrale potrebbe essere interessata da neve o pioggia mista a neve, in particolare Genova. Piogge, rovesci e locali temporali al Centrosud, precipitazioni nevose a tratti abbondanti sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali. Nevicherà a quote più alte man mano che ci si sposta verso Sud: neve in genere dai 300-800m tra Toscana, Umbria e Marche, dagli 800-1000m tra Lazio e Abruzzo, a quote superiori al Meridione.

Meteo lunedì 27

La giornata più movimentata dal punto di vista meteorologico al Nord. Attese nevicate a tratti fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria interna, Lombardia ed Emilia. Neve che potrebbe raggiungere anche la costa ligure, non solo sui settori battuti dalla tramontana scura. Bufere di neve sull'Appennino Tosco-Emiliano. Fenomeni nevosi solo in montagna invece al Centro. Nordest probabilmente più ai margini pur con possibilità di pioggia a tratti mista a neve anche in pianura entr fine giornata. La neve potrebbe imbiancare alcune città come Torino, Alessandria, Parma, Pavia, ma interessare anche Milano, Bergamo, Genova (da confermare), accumuli importanti su Cuneo.

Mancano ancora parecchi giorni e scendere in ulteriori dettagli non è possibile. Tutto dipenderà dal posizionamento del minimo depressionario. Bastano pochi chilometri più a Nord o più a Sud e alcune località potrebbero vedere tutto o niente. Anche mercoledì 1 marzo sembrerebbe essere una giornata movimentata dal punto di vista delle nevicate, specie per quanto riguarda l'estremo Nord-Ovest. Detto ciò vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito per restare sempre informati su eventuali cambiamenti.

Neve da domenica?

Giungono ulteriori conferme sull'ingresso di aria molto fredda di matrice artica da domenica al Nord e su parte del Centro, complice lo sbilanciamento dell'anticiclone sulle Isole Britanniche. Questa dinamica favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti in pianura al Nord. Se l'impianto generale è confermato, rimane invece ancora un margine di incertezza piuttosto ampio sull'esatta collocazione del vortice di bassa pressione che andrà generandosi attorno alla Corsica per interazione tra il flusso freddo e il Mediterraneo. Proprio da questo dipenderà tutta la distribuzione, l'entità e la quota delle nevicate: quanto esporremo di seguito dunque andrà ancora presa come una linea di tendenza e non di una previsione definitiva, che potrebbe dunque subire ulteriori sostanziali modifiche nei prossimi aggiornamenti.

Neve a Nordovest

In pole position certamente medio-basso Piemonte e Liguria interna che ad oggi hanno buone probabilità di assistere a una nevicata importante. Accumuli anche di oltre 20-30cm potrebbero registrarsi su entroterra genovese, savonese e in generale su Langhe e Cuneese. Nevicate anche su resto del Piemonte, Valle d'Aosta e a tratti possibili anche sulla Riviera Ligure: neve dunque non esclusa a Savona, Genova, ma anche in altre località sotto l'impeto di freddi venti di tramontana scura (rischio bufere sull'Appennino retrostante). Discrete possibilità di neve a tratti in pianura anche su Emilia centro-occidentale, specie sui settori prossimi l'Appennino, mentre per la Lombardia il quadro risulta più complesso, ma anche in questa regione dovrebbero concretizzarsi nevicate a tratti in pianura pur con accumuli decisamente inferiori rispetto al Piemonte. Tra le città ad oggi che dovrebbero vedere la neve in primis Cuneo, ma anche Alessandria, Asti, Torino,(anche con discreti accumuli), Biella, Vercelli, Novara, Aosta. A seguire, con maggiore margine di incertezza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Lecco, Como, Lodi; fiocchi non esclusi anche tra Modena e Bologna.

Nordest

L'evoluzione si fa ancora più complessa e delicata spostandosi sul Nordest, che potrebbe risultare più ai margini dell'azione ciclonica. Nel corso di lunedì comunque anche questo settore dovrebbe essere interessato da precipitazioni sparse, nevose in collina ma con fiocchi a tratti non esclusi anche in pianura pure su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Neve al centro

Neve a quote collinari dovrebbe interessare anche parte del Centro sempre tra domenica sera e lunedì, in primis medio-alta Toscana con rischio bufere di neve sull'Appennino tosco-emiliano. Fiocchi a quote progressivamente più elevate scendendo verso Sud. Anche la giornata di martedì 28 potrebbe vedere ulteriori nevicate a tratti in pianura al Nord e in collina sulla Toscana, specie tra notte e mattino, prima di un progressivo addolcimento termico con quota neve in rialzo, salvo ancora nevicate in pianura sul medio-basso Piemonte.