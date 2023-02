Neve in pianura al Nord: Milano, Torino e Bologna imbiancate? Cosa dicono le previsioni meteo

Questo insolito inverno con temperature primaverili ha le ore contate. Nei prossimi giorni è atteso un calo drastico delle temperature, che potrebbe portare gelo e neve anche in pianura, soprattutto al Nord. Dopo una lunga fase di alta pressione, che ha causato caldo anomalo e assenza di precipitazioni, a partire da questo fine settimana una serie di perturbazioni raggiungerà l'Italia. Da giovedì 23 a sabato 25 sono attesi instabilità e roveci al Centro-Nord, ma il vero colpo di coda dell'inverno è atteso da domenica 26.

Neve in pianura al Nord: ecco dove

Da quel giorno una massa di aria gelida dall'Europa nordorientale scenderà sull'Italia, con temperature in calo anche di 10 gradi. Domenica insieme al vento gelido, di lontana estrazione russa, avremo nevicate a bassa quota tra Marche ed Emilia Romagna, localmente non sono esclusi fenomeni parossistici quali temporali di neve, graupel o neve tonda e, nella notte tra domenica e lunedi, nevicate deboli fin sulle coste ed in pianura al Nord. E così città come Milano, Torino, Bologna e Verona potrebbero trovarsi a fare i conti con la neve.

Lunedì 27 febbraio potrebbe essere la giornata del ciclone di neve al Centro-Nord con fenomeni fino in pianura non esclusi su Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Se la neve è un'ipotesi, praticamente certo è il crollo delle temperature di domenica 26 febbraio, con un calo fino a 15-17° in montagna e fino a 10 gradi in meno anche in pianura.

Le previsioni meteo

Fino a sabato continua questo inverno primaverile, con temperature ovunque sopra la media: per lo più soleggiato al Sud, mentre al Centro-Nord saranno frequenti le nubi e anche qualche piovasco specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Da domenica, in vista di settimana prossima, cambia tutto.