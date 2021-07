Meteo, ondate di calore e sabbia nei prossimi giorni: ecco le regioni a rischio

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 18:21

Se avete intenzione di lavare la macchina vi consigliamo di aspettare ancora qualche giorno. Sono infatti in arrivo delle ondate di sabbia (e di calore) direttamente dal deserto del Sahara nei prossimi giorni. Questi fenomeni interesseranno buona parte dell’Italia, e tingeranno di giallo e rosso il cielo soprattutto di alcune regioni. Stiamo parlando di quelle meridionali, con interessamenti maggiori in Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Marche e Campania.

Le previsioni

Al Nord invece ci saranno ancora delle precipitazioni, anche se non dovrebbero essere come quelle che nei giorni scorsi hanno messo in ginocchio molte province settentionali. Ed è proprio lì che cadrà più sabbia. Ma come è possibile?



