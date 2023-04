Meteo, 1 maggio sott'acqua: nel weekend pioggia e temporali Le previsioni

Pensavate di potervi finalmente godere il bel tempo? L’alta pressione regala al nostro Paese solo una breve tiepida fase stabile con sole e temperature alte: nel weekend infatti cambiera tutto nuovamente con un brusco peggioramento tra domenica e martedi 2 maggio. Si prevede l’arrivo di un’intensa perturbazione nordatlantica gia da domenica, con le prime avvisaglie domani sera sul Nord-Ovest: potremo avere addirittura 1 metro di neve fresca oltre i 1900 metri sulle Alpi occidentali con quantitativi di pioggia che non si vedevano da mesi sul siccitoso settore nordoccidentale. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Sabato 29 aprile

Nord: Nubi in aumento dal pomeriggio sulle aree occidentali, associate a qualche piovasco tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; maggiori schiarite a est. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26.

Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti cumulifomi in Toscana e sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25.

Sud: Cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27.

Domenica 30 aprile

Nord: Molto nuvoloso già dal mattino con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est, anche con locali temporali. Temperature in calo, massime tra 15 e 19.

Centro: Molto nuvoloso con piogge e rovesci dal mattino sulle regioni tirreniche in traslazione verso quelle adriatiche; possibili locali temporali. Temperature in calo, massime tra 16 e 20.

Sud: Molte nubi con piogge sparse sin dal mattino sul versante tirrenico e sulla Puglia; schiarite in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27.

Lunedì 1 maggio



Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata.

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata altrove.

Martedì 2 maggio

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture in Romagna, Coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali, Coperto con pioggia moderata altrove.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Piogge di forte intensita' sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nuvoloso con locali aperture sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata altrove.

Mercoledì 3 maggio

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Sereno sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulle Murge, Coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e sulla zona etnea, Coperto con pioggia moderata sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde.