Torino, trovato il corpo di un uomo in una cantina: è Massimo Lodeserto, "Chi l'ha visto?" si occupò della sua scomparsa

Lunedì 4 Dicembre 2023, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 14:49

L'uomo ritrovato morto in una cantina a Torino è stato presumibilmente assassinato, e un residente del palazzo nel centro della città è stato fermato e accusato di omicidio. La vittima è Massimo Lodeserto, 58 anni, segnalato come disperso dal fratello il 30 agosto e oggetto di attenzione mediatica attraverso il programma "Chi l'ha visto?". Le indagini dei carabinieri hanno condotto alla perquisizione nelle cantine, dove un cane dell'unità cinofile dell'Arma ha individuato il corpo di Lodeserto sotto alcune masserizie.

La cantina non appartiene al sospettato. La vittima risiedeva a Torino, ma non nello stesso edificio. I primi accertamenti indicano che la vittima è stata uccisa a martellate. L'inchiesta è condotta dal pm Marco Sanini, mentre le indagini sono ancora in corso per confermare i dettagli dell'omicidio, con motivazioni apparentemente legate a questioni economiche. Il presunto omicida verrà interrogato nel pomeriggio.