Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno che poi si suicida: aveva 39 anni e una figlia piccola

Ha dato appuntamento all'ex compagna nell'azienda di famiglia, e lì l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco prima di togliersi la vita. Omicidio-suicidio ieri sera nel Trapanese, dove un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso a colpi di arma da fuoco l'ex compagna Marisa Leo, 39enne originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe dato appuntamento all'ex compagna nell'azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, e l'ha uccisa.

Poi si è recato su un viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Indaga la squadra mobile di Trapani.

La trappola

Marisa Leo è stata attirata da Angelo Reina in una trappola. Le ha dato appuntamento in un'azienda agricola di famiglia, in Contrada Ferla, al confine tra Mazara del Vallo e Marsala. Sembra, secondo le prime ricostruzioni, che la scusa fosse un ennesimo appuntamento per chiarire il loro rapporto, soprattutto per la custodia della piccola figlia. Ma Marisa Leo è stata uccisa, con tre colpi di fucile. Marisa Leo era responsabile marketing e comunicazione per Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale.