Marinella Beretta morta a 70 anni sola in casa: trovata senza vita sulla sedia 30 mesi dopo il decesso

Marinella Beretta è morta due anni fa nella sua casa di Como e fino al 4 febbraio 2022 nessuno se n'era accorto. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, e in avanzato stato di decomposizione, quasi per caso. Viveva in un'abitazione che aveva venduto e per la quale continuava a conservare l'usufrutto a vita.

Il nuovo proprietario si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato allertato dai vicini per una situazione di alberi pericolanti in giardino. Quando i poliziotti e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione in casa, l'hanno trovata ancora seduta su una sedia in salotto, dove probabilmente ha avuto un malore. Non aveva famiglia, né parenti e aveva 70 anni.

Non è stata disposta l'autopsia e se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune di Como a dover provvedere ai funerali. La donna viveva sola e pare che nessuno l'avesse più vista almeno da settembre 2019. La morte potrebbe dunque risalire a quel periodo, prima ancora che il Covid facesse scoppiare la pandemia. Il proprietario della casa ha spiegato che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la 70enne, che gli aveva venduto l’immobile e che come da accordi aveva continuato a risiedervi.