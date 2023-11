Pedrengo, mamma arrestata per aver ucciso i suoi due figli: «Li ha soffocati, non era morte in culla»

Svolta orribile nelle indagini sulla morte di due bimbi. Una mamma di 27 anni di Pedrengo, alle porte di Bergamo, è stata arrestata e portata in carcere, questa mattina (4 novembre 2023), con l'accusa di doppio infanticidio. Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due figli, una bambina di quattro mesi e un maschietto di due. I sospetti dopo la seconda morte L'indagine dei carabinieri ha preso il via dopo la scomparsa del piccolo, il 25 ottobre 2022. Troppo sospetta una seconda morte in culla a distanza di un anno dalla tragedia della sorellina, avvenuta nel 2021. Allora, nessuno aveva avuto dubbi sul fatto che la bimba fosse stata soffocata da un rigurgito.

Mamma uccide due figli, cosa è successo

La coppia aveva avuto così un secondo figlio.

Elisa Roveda, chi è la mamma di Voghera che ha strangolato il figlio di un anno: 45 anni, impiegata, era sola in casa

Dopo la scomparsa del bambino, la Procura ha disposto l'autopsia e in seguito ai primi esiti, è stata decisa la riesumazione della sorellina, per la quale ci sarebbero meno elementi certi da un punto di vista medico-legale, ma comunque le analogie emerse hanno convinto gli inquirenti a contestare alla donna il duplice infanticidio. La donna, 27 anni, ha origini indiane ed era arrivata in Italia da bambina, adottata da una famiglia bergamasca.