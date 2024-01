Mamma con passeggino investita a Trento, tre feriti: coinvolti due bambini, uno di 8 anni e uno di quattro mesi

Mamma con passeggino investita a Trento. Grave incidente alle 8 di venerdì 12 gennaio in via Einaudi. Stando alle prime informazioni, una donna che accompagnava dei bambini (dei quali uno su un passeggino) è stata investita da un'automobile, come riportato da Rainews.

Tre le persone ferite e portate al Santa Chiara di Trento, la mamma di 31 anni e due bambini, uno di 8 anni e uno di quattro mesi. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco.