Previsioni meteo 1 maggio, piogge e temporali: la situazione. Allerta gialla in 11 regioni

Primo Maggio contrassegnato dal maltempo in molte regioni del Paese: nel corso della giornata attese tante piogge e anche qualche temporale. La ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico di 1010hPa, con centro motore attualmente sull'area di mare del medio e basso Tirreno e per la precisione al largo delle coste laziali e campane.

Meteo, da domani 1 maggio piogge e temporali. Da Roma a Napoli, allerta maltempo in 11 regioni. Ecco dove

Primo maggio col maltempo

Nelle prime ore della giornata nubi dense e piogge sparse interessano gran parte delle regioni di Nordovest. Piove a Milano, Torino, su molti tratti della Liguria come dall'imperiese al savonese per poi scendereverso i comparti del Centro e del Sud con fenomeni che interessano un po' tutta la fascia tirrenica e dunque dalla Toscana, al Lazio fino alla Campania e alla Calabria. Altre piogge sono in atto sulle zone interne abruzzesi e nella parte più meridionale della Puglia. Il quadro meteorologico è chiaramente orientato verso un deciso peggioramento che nelle prossime ore sarà destinato a mostrarsi in forma sempre più evidente.

L'allerta

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Abruzzo, specie sui settori meridionali e su Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia.